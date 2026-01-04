അധിക ബാഗേജിന് ഇളവുമായി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്text_fields
ദോഹ: ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഗള്ഫില് നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് അഞ്ച് കിലോ/ പത്ത് കിലോ അധിക ചെക്ക് ഇന് ബാഗേജ് കുറഞ്ഞ നിരക്കില് മുന്കൂര് ബുക്ക് ചെയ്യാന് അവസരമൊരുക്കി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. ജനുവരി 16നും മാര്ച്ച് 10നും ഇടയില് ബഹ്റൈന്, കുവൈത്ത്, ഒമാന്, ഖത്തര്, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവര്ക്കാണ് ഈ ഓഫര്. ജനുവരി 31നകം എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വെബ്സൈറ്റ്, മൊബൈല് ആപ്പ്, മറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചാനലുകള് എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ ഓഫര് ലഭിക്കും.
ഒരു കിലോ അധിക ബാഗേജിന് ബഹ്റൈന് (0.2 ബിഎച്ച്ഡി), കുവൈറ്റ് (0.2കെഡി), ഒമാന് (0.2ഒഎംആര്), ഖത്തര് (2ക്യൂഎആര്), സൗദി അറേബ്യ (2എസ്എആര്), യുഎഇ (2എഇഡി) എന്ന നിരക്കിൽ അഞ്ച് കിലോയും പത്ത് കിലോയും അധിക ബാഗേജുകള് ബുക്ക് ചെയ്യാം. എക്സ്പ്രസ് വാല്യൂ, എക്സ്പ്രസ് ലൈറ്റ്, എക്സ്പ്രസ് ഫ്ളെക്സ്, എക്സ്പ്രസ് ബിസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഓഫര് ലഭ്യമാണ്.
നിലവില് ഈ സെക്ടറുകളില് എക്സ്പ്രസ് ലൈറ്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും 30 കിലോ ചെക്ക് ഇന് ബാഗേജാണ് എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അനുവദിക്കുന്നത്. 10 കിലോ അധിക ബാഗേജ് കൂടി ഓഫര് നിരക്കില് ലഭിക്കുന്നതിനാല് ഇപ്പോള് നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകളില് 40 കിലോ വരെ ചെക്ക്-ഇന് ബാഗേജ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രവാസികള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
