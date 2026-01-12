Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    12 Jan 2026 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 1:36 PM IST

    സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കാ​യി എ.​ഐ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കാ​യി എ.​ഐ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു എ.ഐ ശിൽപശാലയിൽ

    പ​െങ്കടുത്തവർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി വി​ഭാ​ഗം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കാ​യി എ.​ഐ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ലെ നൂ​ത​ന​മാ​യ ജ​ന​റേ​റ്റി​വ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി സ​ർ​വി​സ് -വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്ക് ഈ ​നൂ​ത​ന വി​ദ്യ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ധ്യാ​പ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ത​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ.​ഐ ആ​ര്‍ക്കി​ടെ​ക്ട് ന​സ​ര്‍ അ​ഷ​റ​ഫ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ദോ​ഹ​യി​ലെ എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​മ​യ്യ ത​ഹ്‌​സീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റാ​ദി​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍, അ​ഫീ​ഫ ഹു​സ്ന, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ജീ​ന അ​സീം, ഭ​വ്യ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    X