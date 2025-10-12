Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 1:01 PM IST

    എ.​ഐ കാ​ല​ത്തെ തു​ട​ര്‍പ​ഠ​നം; കെ​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    എ.​ഐ കാ​ല​ത്തെ തു​ട​ര്‍പ​ഠ​നം; കെ​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    എ.​ഐ കാ​ല​ത്തെ തു​ട​ര്‍പ​ഠ​നം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കെ​യ​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ക​രി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ (കെ​യ​ർ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘എ.​ഐ കാ​ല​ത്തെ തു​ട​ര്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം’ എ​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബ​ർ​വാ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ യൂ​ത്ത്ഫോ​റം കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ൻ​ഷാ​ദ് പു​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് -റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​നും ട്രെ​യി​ന​റു​മാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​കേ​റി​യി​ൻ ‘എ.​ഐ യു​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം‘ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി.

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ര്‍ത്തി. കേ​വ​ലം ഉ​പ​യോ​ക്താ​വ് മാ​ത്ര​മാ​യി നി​ല്‍ക്കാ​തെ, എ.​ഐ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ര്‍മാ​താ​ക്ക​ളാ​യി ന​മ്മ​ൾ വ​ള​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫി​നാ​ൻ​സ്, സം​രം​ഭ​ക​ത്വം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, എ​ച്ച്.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ വി​വ​രി​ച്ചു. യു​വാ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഐ.​ടി. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ക്താ​ർ അ​ലി സി.​പി, മു​സ​മ്മി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.


    TAGS:StudentsArtificial IntelligenceGulf Newscampaign
    News Summary - AI-era follow-up study; CARE campaign to begin
