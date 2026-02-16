Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    date_range 16 Feb 2026 11:09 AM IST
    date_range 16 Feb 2026 11:09 AM IST

    അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്‌

    അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്‌
    ആ​റ​ങ്ങോ​ട്‌ സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ല് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (അ​സ്മ​ഖ്‌) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ' ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ആ​റ​ങ്ങോ​ട്‌ സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ല് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (അ​സ്മ​ഖ്‌) ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ആ​ത്മീ​യ സ​ദ​സ്സ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ഫ്.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്‌ ബാ​ഖ​വി അ​രൂ​ർ റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റ​മ​ദാ​നി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു പ​ര​മാ​വ​ധി സ​മ​യം ആ​രാ​ധ​ന​യി​ൽ മു​ഴു​കാ​നും തി​ന്മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു അ​ക​ൽ​ച്ച പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലു​ള്ള​തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി അ​സ്മ​ഖ്‌ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി രാ​മ​ത്ത് മീ​ത്ത​ൽ കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​ജീ​ബ് അ​ടി​ക്കൂ​ൽ, അ​ൻ​സാ​ർ പു​ന​ത്തി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ക​ല്ലു​ള്ള​തി​ൽ, എ​ൻ.​എം. ഫ​സ​ൽ, സി.​ടി.​കെ. സ​ബീ​ർ, കെ.​കെ. ഷം​സീ​ർ, കെ.​ടി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, ഷാ​ജി പ​ള്ളി​ക്ക​ര, പി.​പി. ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​സ്മ​ഖ്‌ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും വ്യാ​യാ​മ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ നേ​ത്രി​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ഫ​ർ​ആ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശ​ബീ​ർ മേ​മു​ണ്ട സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​സ​ർ കു​ട്ടോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

