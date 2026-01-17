Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    17 Jan 2026 8:49 AM IST
    17 Jan 2026 8:49 AM IST

    റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ​ദോ​ഹ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ലും വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ​വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, വാ​ണി​ജ്യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, മൊ​ത്ത​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, പ​ര​സ്യം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ല​യും യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വി​ല​യും ത​മ്മി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, കൃ​ത്രി​മ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വി​പ​ണി​യി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളോ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Ahead of Ramadan; Ministry of Commerce strengthens inspections
