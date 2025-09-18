Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:23 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:28 PM IST

    ജി.സി.സി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന് ധാരണ

    -ജി.സി.സി സംയുക്ത പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ അടിയന്തരയോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം
    ജി.സി.സി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന് ധാരണ
    ദോഹ: ഏകീകൃത മിലിട്ടറി കമാൻഡ് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും വ്യോമ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനും നിർദേശം നൽകി ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജി.സി.സി) സംയുക്ത പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ അടിയന്തരയോഗം ദോഹയിൽ ചേർന്നു. സംയുക്ത വ്യോമ, മിസൈൽ പ്രതിരോധ പരിശീലനം നൽകി, ജി.സി.സി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.

    ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ ബിൻ ഹസൻ ബിൻ അലി ആൽഥാനിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജി.സി.സി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസിം അൽ ബുദൈവി, ആറ് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.

    അടിയന്തര അറബ്-ഇസ്‍ലാമിക് ഉച്ചകോടിക്കുശേഷം ഖത്തർ അമീറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദോഹയിൽ നടന്ന ജി.സി.സി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യോഗം ചേർന്നത്.

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂട്ടായ പ്രതിരോധ പദ്ധതികൾ പരിഷ്കരിക്കാനും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്കുള്ള സംയുക്ത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം വേഗത്തിലാക്കാനും മന്ത്രിമാർ നിർദേശം നൽകി.

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മന്ത്രിമാർ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും യു.എൻ ചാർട്ടറിന്റെയും ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

