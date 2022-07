ലോകകപ്പിന്​ പിന്നാലെ ഏഷ്യാകപ്പ്​ വേദിയൊരുക്കാനും ഖത്തർ രംഗത്ത്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: നവംബർ-ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ്​ ഫുട്​ബാളിന്‍റെ ആവേശം ആറിത്തണുക്കും മുമ്പ്​ മറ്റൊരു ഫുട്​ബാൾ ഉത്സവത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങി ഖത്തർ. 2023 ഏഷ്യാകപ്പ്​ ഫുട്​ബാളിന്​ വേദിയൊരുക്കാൻ മറ്റ്​ മൂന്ന്​ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഖത്തറും സന്നദ്ധ അറിയിച്ച്​ രംഗത്ത്​. ദക്ഷിണ കൊറിയ, ആസ്​ട്രേലിയ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവരാണ്​ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള താൽപര്യവുമായി ഏഷ്യൻ ഫുട്​ബാൾ കോൺഫെഡറേഷനെ സമീപിച്ച മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ.

നേരത്തെ ആതിഥേയരായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചൈന പിന്മാറിയതോടെയാണ്​ എ.എഫ്​.സി പുതിയ വേദിക്കായി ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്​. ആഗസ്റ്റ്​ 31 വരെയാണ്​ ബിഡ്​ ​അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം. ഒക്​ടോബർ 17ന്​ ചേരുന്ന എ.എഫ്​.സി എക്സിക്യൂട്ടീവ്​ കൗൺസിൽ വേദി തീരുമാനിക്കും. അടുത്തവർഷം ജൂൺ-ജൂലായ്​ മാസത്തിൽ ചൈനയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഏഷ്യാകപ്പ്​ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്​. എന്നാൽ, കോവിഡ്​ വ്യാപനത്തിന്‍റെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ ചൈന പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. ലോകകപ്പിനായി എട്ട്​ സ്​റ്റേഡിയങ്ങളുമായി സർവസജ്ജീകരണങ്ങ​ളോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഖത്തറിന്​ 24 ടീമുകൾ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പ്​ ഫുട്​ബാളിന്​ വേദിയൊരുക്കുക വെല്ലുവിളിയല്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമായതു തന്നെ മറ്റൊരു മേളയെ വരവേൽക്കാനും ഖത്തറിനെ ​പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്​.

After the World Cup Qatar is ready to host the Asia Cup