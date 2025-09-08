Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Sept 2025 2:46 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 2:46 PM IST

    എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​തി​ക്കീ​ഴ​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ

    ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്
    ഖത്തർ-ഇന്ത്യ കളിയിൽനിന്ന്

    ദോ​ഹ: എ.​എ​ഫ്.​സി അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​തി​ക്കീ​ഴ​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ. അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ (13-0) വ​മ്പ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ജ​യ​വും നേ​ടി ഖ​ത്ത​ർ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ആ​റ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. ബ്രൂ​ണെ​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

    ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 67ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച വി​വാ​ദ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യാ​ണ് ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി മാ​റ്റി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ത്തു പേ​രു​മാ​യി ക​ളി​ച്ചാ​ണ് ശ​ക്ത​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ പൊ​രു​തി വീ​ണ​ത്.മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ക​യും ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി​യു​ടെ 18ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹാ​ശ്മി അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ലി​ന്റെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഹെ​ഡ​ർ ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ചു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി കി​ക്ക് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൽ ശ​ർ​ശാ​നി വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ലീ​ഡ് നേ​ടി. ഫൗ​ളി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടാം മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​രം പ്രം​വീ​ർ പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ പ​ത്തു​പേ​രി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി. ക​ള​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ബ​ലം കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങാ​തെ മി​ക​ച്ച ആ​ക്ര​മ​ണ ഫു​ട്ബാ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    News Summary - AFC U-23 Asian Cup Qualifiers; India qualify against Qatar
