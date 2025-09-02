Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 1:34 PM IST

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം എ.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം എ.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു
    വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം എ.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 

    ​ദോ​ഹ: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം എ.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖ​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ​യും ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ​ര​മാ​വ​ധി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ഒ​രു ന​ല്ല അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ളു​ന്ന ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:summer vacationaesQatar NewsNew academic year
