Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:47 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റം; യാ​​ത്ര, കാ​​ര്‍ഗോ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ വ​​ര്‍ധ​​ന

    text_fields
    bookmark_border
    • ​തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച
    ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റം; യാ​​ത്ര, കാ​​ര്‍ഗോ നീ​​ക്ക​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ വ​​ര്‍ധ​​ന
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹ​മ​ദ്, റു​വൈ​സ്, ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 124,740 ട്വ​ന്റി ഫൂ​ട്ട് ഇ​ക്വി​വ​ല​ന്റ് യൂ​നി​റ്റ് (ടി.​ഇ.​യു) ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം ന​ട​ന്ന​താ​യി മ​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ എ​ക്സ് പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഇ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​തി​വേ​ഗം മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. റോ​റോ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ 34 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ന​റ​ൽ ബ​ൾ​ക്ക് കാ​ർ​ഗോ ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ അ​ള​വ് 45,000 ട​ൺ ക​വി​ഞ്ഞു. 12,397 റോ​റോ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും 3,881 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളും 36,879 ട​ൺ നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​വി​ൽ മൂ​ന്ന് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 231 ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 126,481 ടി.​ഇ.​യു ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. രാ​​ജ്യ​ത്തെ സ​​മു​​ദ്ര​​ഗ​​താ​​ഗ​​ത മേ​​ഖ​​ല വ​​ള​​ര്‍ച്ച​​യു​​ടെ പാ​​ത​​യി​​ലാ​​ണ്. ഏ​ഷ്യ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ണി​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ, ​ക​യ​റ്റു​മ​തി സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ദേ​ശ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കി​യും മ​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്തെ നൂ​റി​ല​ധി​കം തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് തു​റ​മു​ഖം ച​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​മു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ​തും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ലു​ള്ള ച​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ്യാ​പാ​രം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ലും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹ​മ​ദ് പോ​ർ​ട്ട്, ദോ​ഹ, അ​ൽ റു​വൈ​സ് എ​ന്നീ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    തു​റ​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി​യും ഒ​രു​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് എം​വാ​നി ഖ​ത്ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:portsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Advances in offshore drilling in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X