Madhyamam
    Qatar
    21 Jan 2026 9:02 AM IST
    21 Jan 2026 9:02 AM IST

    അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​നും ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നും കെ.​ബി.​എ​ഫ് സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശി​നും ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നും കെ.​ബി.​എ​ഫ് സ്വീ​ക​ര​ണം
    ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റും എം.​പി​യു​മാ​യ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്, രാ​ജ്യ​സ​ഭാ എം.​പി ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റും എം.​പി​യു​മാ​യ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്, രാ​ജ്യ​സ​ഭാ എം.​പി ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം (കെ.​ബി.​എ​ഫ്). കെ.​ബി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മീ​റ്റ് ദ ​ലീ​ഡ​ർ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ത്തി.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കെ.​ബി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ജി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​സി മെം​ബ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് പു​ളി​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

