    date_range 22 Nov 2025 9:01 AM IST
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ 2026 -27 ഈ​വ​നി​ങ് ഷി​ഫ്റ്റ് സെ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള കെ.​ജി 1, കെ.​ജി 2, 4 മു​ത​ൽ 9 വ​രെ ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​മാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ർ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ ബ​ർ​വ വി​ല്ലേ​ജി​ലു​ള്ള സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ലെ അ​ഡ്മി​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്തി അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.

    പ്ര​വേ​ശ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 27 വ്യാ​ഴം വ​രെ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സീ​റ്റ് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഡെ​സ്‌​കു​മാ​യോ 44151524, 5208 8764 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 3093 0946 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

