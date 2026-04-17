    date_range 17 April 2026 2:30 PM IST
    date_range 17 April 2026 2:30 PM IST

    അ​ല്‍ മ​ദ്റ​സ അ​ല്‍ ഇ​സ് ലാ​മി​യ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ

    ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഏ​പ്രി​ൽ 30ന് ​ക്ലാ​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ​യി​ൽ 2026 -27 പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 30 മു​ത​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദോ​ഹ (അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ), ശാ​ന്തി നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ (വ​ക്റ), അ​ൽ ഖോ​ർ, മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ, വു​കൈ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യം മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലും, വ​ക്റ, ദോ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. കെ.​ജി മു​ത​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ലു​ള്ള സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി മ​ദ്റ​സ മു​തി​ർ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്ന അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ​യി​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖു​ർ​ആ​ൻ, ഹ​ദീ​സ്, ക​ർ​മ്മ​ശാ​സ്ത്രം, ഇ​സ് ലാ​മി​ക ച​രി​ത്രം, അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കു പു​റ​മെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഇ​സ് ലാ​മി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​കാ​സം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലേ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്: ദോ​ഹ (55839378), വ​ക്റ (55703766), അ​ൽ ഖോ​ർ (33263773), മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ (71535320), വു​കൈ​ർ (33114454). ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് വ​ക്റ (50231538), ദോ​ഹ (66578485) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    dohamadrasaal madrasa islamiya
    News Summary - Admission begins at Al Madrasa Al Islamiya Madrasas
