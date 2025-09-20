Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം; പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം; പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി എം.​പി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. എം.​പി​യു​ടെ മു​ക്കം ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ കെ.​ജി വ​ൺ മു​ത​ൽ പ്ല​സ് ടു​വ​രെ സ്കൂ​ൾ സീ​റ്റി​ന്റെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​റു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ എം​ബ​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭാ​വം വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വി​ഷ​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും മ​ല​ബാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നെ​യും ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​നെ​യു​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദേ​ശ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ഈ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വെ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പോ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ഭാ​ര​മാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് ചാ​ർ​ജി​ൽ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, വി​മാ​ന യാ​ത്ര​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഗ​വ​ണ്മെ​ന്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണം. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട് വി​ഷ​യം, ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് പെ​ട്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ‍അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​യി​രു​ന്നു.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മാ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​രു​മാ​യും പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യും സം​സാ​രി​ച്ച് ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് എം.​പി ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, ഡി.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. കെ. ​പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ൻ​കാ​സ് - ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​പി​ൻ പി.​കെ. മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ നി​വേ​ദ​നം കൈ​മാ​റി. വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ കെ.​ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​ബി​ൻ ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, ദീ​പ​ക് വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, സ​ഫ്ദ​ർ ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

