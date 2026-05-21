    Posted On
    date_range 21 May 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 8:31 AM IST

    രാജ്യത്തെ ജലസുരക്ഷയിൽ നേട്ടം

    കു​ടി​വെ​ള്ള ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും സം​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യി​ലും വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ. കു​ടി​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ, 35 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ഹ്‌​റ​മാ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി പ്ര​തി​ദി​നം 540 മി​ല്യ​ൺ ഗാ​ല​ൻ ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​ക​ദേ​ശം 400 മി​ല്യ​ൺ ഗാ​ല​ൻ ജ​ല​മാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​ന ശ​രാ​ശ​രി ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​രു​ന്ന​ത്. 2,924 മി​ല്യ​ൺ ഗാ​ല​ൻ ജ​ലം നി​ല​വി​ൽ സം​​ഭ​ര​ണ​ശേ​ഷി​യു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ല​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ക​ഹ്റ​മാ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല 11,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 100 മി​ല്യ​ൺ ഗാ​ല​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള 15 വാ​ട്ട​ർ റി​സ​ർ​വോ​യ​റു​ക​ളാ​ണ് ക​ഹ്‌​റ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 9 ഉ​ത്പാ​ദ​ന പ്ലാ​ന്റു​ക​ളും 45 സം​ഭ​ര​ണ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 3,000ത്തി​ല​ധി​കം സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഹ്‌​റ​മാ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ളും 4.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും താ​ഴെ​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ശ​ക്ത​മാ​യ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ജ​ല​ശേ​ഖ​രം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ഹ്റ​മാ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Achievements in water security in the country
