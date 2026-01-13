Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് -കാ​യി​ക മി​ക​വ്; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് പു​ര​സ്കാ​രം

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് -കാ​യി​ക മി​ക​വ്; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് പു​ര​സ്കാ​രം
    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് -കാ​യി​ക മി​ക​വി​ന് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ച പു​ര​സ്കാ​രം ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ

    ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സ്കൂ​ളി​ന്റെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​നും കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ. 38ാമ​ത് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ലാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് 'അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്' ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2025 ലെ ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, കോ​മേ​ഴ്സ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് സ്ട്രീ​മി​ലും ഖ​ത്ത​ർ ടോ​പ്പ​ർ​മാ​രെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ജി.​സി.​സി ത​ല​ത്തി​ലും സ്കൂ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്. കൂ​ടാ​തെ, കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​ന് 'സ്പെ​ഷ്യ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​വാ​ർ​ഡ്' ല​ഭി​ച്ചു. പ​ത്മ​ശ്രീ ജേ​താ​വും പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് താ​ര​വു​മാ​യ ദീ​പ മാ​ലി​ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. 2025ലെ ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ അ​ത്വി​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വും നാ​ഷ​ന​ൽ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച മി​ക​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

