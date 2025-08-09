Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:51 AM IST

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​ബി​നു​ക​ൾ, ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കാ​ബി​നു​ക​ൾ, ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: അ​ൽ ശ​മാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ട​ക​ൾ, ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ, ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, കാ​ബി​നു​ക​ൾ, ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി, ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ കാ​ബി​നു​ക​ളി​ലും ട്രെ​യി​ല​റു​ക​ളും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നോ​ട്ടീ​സു​ക​ൾ പ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ട​ക​ളു​ടെ​യും ഗാ​രേ​ജു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ന​ഗ​ര ഭം​ഗി​യും പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റെ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മൂ​ന്നാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട വി​പു​ല​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​നി​ലാ​ണ് പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗാ​രേ​ജു​ക​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 2017ലെ ​പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (18)ഉം ​അ​തി​ന്റെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ട ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

