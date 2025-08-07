Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 1:20 PM IST

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ന്യൂ ​സു​ലാ​ത്ത​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബി​ൽ​ഡി​ങ് മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മോ​ളി​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​ത്. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ രൂ​പ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ന​​ഗ​​ര​​വും പ​​രി​​സ​​ര​​വും ന​​വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നും ജീ​​വി​​ത നി​​ല​​വാ​​രം മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​നു​​മു​​ള്ള തു​​ട​​ർ​​ച്ച​​യാ​​യ ശ്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​​ഴ​​യ​​തും ഉ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​തു​​മാ​​യ എ​​ട്ട് കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദോ​ഹ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ധി​യി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. താ​​മ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത കെ​​ട്ടി​​ട​​ങ്ങ​​ൾ നീ​​ക്കം​ചെ​​യ്ത് പൊ​​തു​​ജ​​ന ​സു​​ര​​ക്ഷ ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ക, മ​​ലി​​നീ​​ക​​ര​​ണം ഇ​​ല്ലാ​​താ​​ക്കു​​ക, ന​​ഗ​​ര ഭം​​ഗി വ​​ർ​​ധി​​പ്പി​​ക്കു​​ക എ​​ന്നി​​വ ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ട്ടാ​​ണ് ഇ​​ത് ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ​​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsabandonedbuilding demolished
    News Summary - Abandoned building demolished
    Similar News
    Next Story
    X