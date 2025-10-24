Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    24 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:09 AM IST

    ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടി ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര

    ഖ​ത്ത​ർ-​സൗ​ദി റെ​യി​ൽ ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും
    ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടി ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര
    cancel

    ​ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി. 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ-​സൗ​ദി റെ​യി​ൽ ക​രാ​റാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​ർ-​സൗ​ദി റെ​യി​ൽ ലി​ങ്ക് ക​രാ​റി​ന്റെ ക​ര​ട് രൂ​പ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ടു​ത്തി​ടെ അം​​ഗീ​​കാ​​രം ന​​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ-​സൗ​ദി റെ​യി​ൽ പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    2022ൽ ​​ഖ​​ത്ത​​ർ സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നെ​​ത്തി​​യ അ​​ന്ന​​ത്തെ സൗ​​ദി ഗ​​താ​​ഗ​​ത, മ​​ന്ത്രി എ​​ൻ​​ജി. സാ​​ലി​​ഹ്​ ബി​​ൻ നാ​​സ​​ർ അ​​ൽ ജാ​​സി​​റും ഖ​​ത്ത​​ർ ഗ​​താ​​ഗ​​ത മ​​ന്ത്രി​​യാ​​യി​​രു​​ന്ന ജാ​​സിം സൈ​​ഫ്​ അ​​ഹ്മ​​ദ്​ അ​​ൽ സു​ലൈ​​തി​​യും ത​​മ്മി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന കൂ​​ടി​​ക്കാ​​ഴ്ച​​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​​രു രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​മി​​ട​​യി​​ലെ റെ​​യി​​ൽ ഗ​​താ​​ഗ​​ത സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളെ കു​​റി​​ച്ച്​ ആ​ദ്യ ച​​ർ​​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്.

    അ​​നു​​യോ​​ജ്യ​​മാ​​യ റെ​​യി​​ൽ ഗ​​താ​​ഗ​​ത പ​​ദ്ധ​​തി സം​ബ​​ന്ധി​​ച്ച പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ന്​ തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ക്കാ​​നും അ​ന്ന് ധാ​​ര​​ണ​​യാ​​യി. തു​​ട​​ർ​​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സൗ​​ദി​​യു​​മാ​​യു​​ള്ള റെ​​യി​​ൽ​​വേ ലി​​ങ്ക് ക​​രാ​​ർ ക​​ര​​ടു​​രൂ​​പ​​ത്തി​​നാ​​ണ് മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭ ഇ​പ്പോ​ൾ അം​​ഗീ​​കാ​​രം ന​​ൽ​​കി​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ക​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​​ഗീ​കാ​രം.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മെ​യി​ൻ​ലൈ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പു​തി​യ പാ​ത ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ അ​ബു സം​റ വ​രെ നീ​ളും.

    സൗ​ദി​യി​ലെ ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ​ഗു​വൈ​ഫാ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പാ​ത​യു​മാ​യി ദോ​ഹ-​അ​ബു സം​റ പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്ന് ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് മ​റ്റൊ​രു സ​മു​ദ്ര പാ​ത​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ദോ​ഹ മെ​ട്രോ, ലു​സൈ​ൽ ട്രാം ​എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഈ ​പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന ലൈ​നു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അം​​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ-​അ​ബൂ​സം​റ പാ​ത.

    മി​സൈ​ദ് -റാ​സ് ല​ഫാ​ൻ ച​ര​ക്കു പാ​ത, ദോ​ഹ-​ദു​ഖാ​ൻ പാ​ത, ദോ​ഹ-​അ​ൽ ഷ​മാ​ൽ പാ​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ മ​റ്റ് റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ. ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് പാ​സ​ഞ്ച​ർ ലൈ​നും ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    പു​തി​യ ദോ​ഹ- അ​ബൂ സം​റ 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റെ​യി​ൽ പാ​ത 2030ഓ​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദോ​ഹ-​അ​ബൂ സം​റ റെ​യി​ൽ ക​രാ​റും ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റ് ​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്കും, അ​വി​ടെ നി​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി തി​രി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഗു​വൈ​ഫാ​ത്ത് വ​ഴി ഒ​മാ​നി​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് വ​രെ ആ​ളു​ക​ൾ പോ​യി​വ​രു​ന്ന കാ​ലം വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല.

