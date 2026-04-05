    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:23 AM IST

    ക​ലാ ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച; ത​നി​മ ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ക​ലാ ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച; ത​നി​മ ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ത​നി​മ ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥിക​ൾ സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദോ​ഹ: ക​ലാ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച തീ​ർ​ത്ത് ത​നി​മ ഖ​ത്ത​ർ റ​മ​ദാ​നി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. കെ.​വി. സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ശി​ഹാ​ർ ഹം​സ, ഉ​മാ റാ​മി​യ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന​ർ​ഹ​രാ​യി. പ്ര​മു​ഖ ചി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ഇ​സ്‌​മാ​ഈ​ൽ അ​സ്സാം വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യവ​ർ

    ലൂ​സൈ​ൽ ആ​ർ​ട് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​രി ക​ലാ​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​താ​ൻ അ​ൽ ദ​ർ​വീ​ശ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ത​നി​മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് അ​വാ​ർ​ഡും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഖു​ർ​ആ​നി​ക സൂ​ക്ത​ത്തെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി റ​മ​ദാ​നി​ൽ 'ദി​വ്യ​കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​പ​ഞ്ചി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ 40 പേ​രാ​ണ് എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ലു​സൈ​ൽ ആ​ർ​ട് ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​താ​ൻ അ​ൽ ദ​ർ​വീ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണെ​ത്തി​യ​ത്.

    സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, ശി​ഹാ​ർ ഹം​സ, ഉ​മാ റാ​മി​യ

    സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ്, ത​നി​മ ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, ത​നി​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​കെ. ജ​സീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വേ​ളം, അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. മു​ജീ​ബ്, യൂ​നു​സ്, ഇ​ജാ​സ് (ആ​ർ​ട് ഫാ​ക്ട​റി), ത​നി​മ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ല​ത്തീ​ഫ് വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സാ​ലിം വേ​ളം, ബാ​സി​ത് ഖാ​ന്‍, ഷ​ഫാ ബ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ത​നി​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​സീം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​മു​ഖ ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​യാ​യ ടി.​എ​സ് ഖ​ത്ത​റാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​മു​ഖ ചി​ത്ര​കാ​ര​നും ത​നി​മ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ബാ​സി​ത് ഖാ​ൻ, ആ​ർ​ട്ട് ഫാ​ക്ട​റി ഡ​യ​ക്ട​ർ ഇ​ജാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

    News Summary - A stunning display of artistic beauty; Tanima Insight Painting Competition winners announced
