    date_range 21 Sept 2025 9:03 AM IST
    date_range 21 Sept 2025 9:03 AM IST

    കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരുവിഭാഗം ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ -എ.എ റഹീം എം.പി

    കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ഒരുവിഭാഗം ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ -എ.എ റഹീം എം.പി
    എ.​എ. റ​ഹീം എം.​പി മീ​റ്റ് ദ ​പ്ര​സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ക്രൈം ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​നും പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​വെ​ന്നും രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി​യും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ നേ​താ​വു​മാ​യ എ.​എ. റ​ഹീം. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മീ​റ്റ് ദ ​പ്ര​സി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ധാ​ർ​മി​ക​ത തീ​രെ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു സം​ഘ​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ക്രൈം ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്. ഹു ​കെ​യേ​ഴ്സ് എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ടാ​ഗ് ലൈ​ൻ. ഷൈ​ൻ ടീ​ച്ച​റാ​ണ് ആ ​സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ ഇ​ര​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നേ​താ​വ് വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ കാ​റി​ൽ വ​ന്ന​തി​നെ റ​ഹീം ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി അ​ട​ക്കം സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളോ​ട് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ക​ൽ​ച്ച​യി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ ഭാ​ഷ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ന​വ​കേ​ര​ള നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​ക്കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ദു​രി​തം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഐ.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​രു​മ​ല, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ർ.​ജെ. ര​തീ​ഷ്, അ​ൻ​വ​ർ പാ​ലേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

