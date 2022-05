By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ്​ തമീം ബിൻ ഹമദ്​ ആൽഥാനിയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ശൈഖ്​ ജാസിം ബിൻ ഹമദ്​ ആൽഥാനി യു.എ.ഇയിലെത്തി. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ, ശൈഖുമാർ, ആൽ നഹ്​യാൻ കുടുംബം, ഇമാറാത്തി ജനത എന്നിവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഖത്തറും പങ്കുചേരുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ അമീറിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയും സംഘവും അബൂദബിയിൽ എത്തിയത്​.

ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ്​ ​അബൂദബി പ്രസിഡൻഷ്യൽ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങിയത്​. ശൈഖ്​ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, ശൈഖ്​ ജാസിം ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, ശൈഖ്​ ജുആൻ ബിൻ ഹമദ്​ ആൽഥാനി, ശൈഖ്​ ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ്​ ആൽഥാനി എന്നിവർ അബൂദബിയിലെത്തി ഖത്തർ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും ജനതയുടെയും അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനെ സന്ദർശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഖത്തർ ന്യൂസ്​ ഏജൻസി പങ്കുവെച്ചു.



Show Full Article

News Summary -

A representative of the Emir of Qatar arrived in Abu Dhabi to offer his condolences