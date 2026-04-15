    Qatar
    Posted On
    date_range 15 April 2026 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 6:48 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ജ​ന​കീ​യ സം​രം​ഭം; ‘നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങി’​നു തു​ട​ക്കം

    നൂ​ൻ നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​നം എ​ളു​പ്പ​വും ജ​ന​കീ​യ​വു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​വീ​ന​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തോ​ടും ല​ളി​ത​മാ​യ ഘ​ട​ന​യോ​ടും കൂ​ടി​യ പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം -​നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ തു​റ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച​ത്. ല​ളി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ് ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഐ.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​സി​ഹ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    നൂ​ൻ ഫാ​മി​ലി ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, നൂ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ന​ൻ​ഡ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ​സ് ലേ​ണി​ങ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സി.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​ൻ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് ലേ​ണി​ങ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ഡി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ൻ സ​ബ​കും ഗേ​ൾ​സ് ഇ​ന്ത്യ കേ​ന്ദ്ര ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ഷ് വ ​ഇ​ബ്രാ​ഹി​മും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​മ, യൂ​ത്ത് ഫോ​റം ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ് ലം ​തൗ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേണി​ങ് യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ന് പ​ണ്ഡി​ത​നും അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ ശാ​ന്ത​പു​രം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള​യു​ടെ വീ​ഡി​യോ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സ്വി​ച് ഓ​ൺ ചെ​യ്തു സി.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ന​ഹ് യ ​ന​സീ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    റ​മ​ദാ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച റാ​ങ്കു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​യി​ഷ ഷാ​ന, എം. ​ഫാ​ത്തി​മ, ശി​ഹാ​ബ് ഹം​സ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു റാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ന രം​ഗ​ത്ത് സ്ത്യു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ വാ​സി​ഹ്, എം.​ടി. ആ​ദം, സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, ഡോ. ​താ​ജ് ആ​ലു​വ, ഷാ​ന​വാ​സ് ഖാ​ലി​ദ്, എ​ന്നി​വ​രെ​യും നൂ​ൻ ലോ​ഗോ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത ബാ​സി​ത് ഖാ​നെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മീ​ഡി​യ ടീ​മി​നെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ർ​ണി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​ടി. മു​ബാ​റ​ക് സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മെ​ഹ​ർ​ബാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ടി.​കെ. ഖാ​സിം, വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫ്‌​ന വാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സി.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, മീ​ഡി​യ ഹെ​ഡ് എ.​സി. മു​നീ​ഷ്, നൂ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ ലേ​ണി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജോ​ഹ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി, ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ നി​ല​മ്പൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര, താ​ഹി​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Quran studyQuran Learning
    News Summary - A public initiative for Quran study; 'Noon Quran Learning' begins
