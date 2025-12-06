Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:42 AM IST

    മീ​ഡി​യവ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​കി​ന് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം

    മ​ബ്‌​റൂ​കി​ന്റെ മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്
    മീ​ഡി​യവ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​കി​ന് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം
    പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യവ​ൺ മ​ബ്‌​റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര ച​ട​ങ്ങ്

    ദോ​ഹ: പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മ​ബ്റൂ​ക് ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ന് സ​മാ​പ​നം. നാ​നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി കൗ​ൺ​സു​ല​ർ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ചാ​ൻ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സു​ല​ർ വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ടാ​ലെ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലേ​ണി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഔ​ട്ട്റീ​ച്ച് മതാഫ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ൽ ഹി​ബ​ർ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സൗ​ദ് സാ​ദ് മാ​ജി​ദ് അ​ൽ സ​ദ്ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, ഖ​ത്ത​ർ പീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​മെ​ർ​വ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ൽ റാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് ടൈം​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​സ​ൻ അ​ലി അ​ൻ​വ​ർ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ മ​ബ്‌​റൂ​കി​ന്റെ മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്.

    അ​ൽ വ​ക്റ മെ​ഷാ​ഫി​ലെ പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​സ്.​ഇ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​ഫൈ​ന​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ ​പ്ല​സ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ​യും 90 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ലോ മാ​ര്‍ക്ക് നേ​ടി​യ​വ​രെ​യു​മാ​ണ് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്.

