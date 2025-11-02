Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 2 Nov 2025 11:49 AM IST
    date_range 2 Nov 2025 11:49 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    യു​ണീ​ഖ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​യ യു​ണീ​ഖ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് യു​ണീ​ഖ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    യു​ണീ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ന്ദു ലി​ൻ​സ​ൺ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ഹ​ബീ​ബ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദി​ലീ​ഷ് ഭാ​ർ​ഗ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നെ​യും കേ​ര​ള പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ജ​യ​തി​ല​കി​നെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചു.

