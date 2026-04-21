Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസു​സ്ഥി​ര...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 April 2026 4:47 PM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 4:47 PM IST

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്; പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​സ്ഥി​തി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നു​ക​ളാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​ക പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ധ​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ​ബ്ദ​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വാ​ണി​ങ് ലൈ​റ്റു​ക​ളും റി​ഫ്ല​ക്ടീ​വ് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ, സ്ട്രീ​റ്റ് വാ​ഷി​ങ് -ഗാ​ർ​ബേ​ജ് ക​ല​ക്ഷ​ൻ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ, ബീ​ച്ച് ക്ലീ​നി​ങ് ട്രാ​ക്ട​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​പു​ല​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ത​ന്നെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​നീ​ക്കം ഫീ​ൽ​ഡ് വ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും വാ​യു​വി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ക​റാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന -പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും, സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: news, eco friendly, qatar
    News Summary - A new step towards sustainable development; Ministry of Municipality introduces eco-friendly vehicles
    X