Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:13 PM IST

    എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    memorial
    cancel
    camera_alt

    സി.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (നി​ല​വി​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി - സി.​ഐ.​സി) മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ത​രി​ച്ച എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ബ​ർ​വ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി.​ഐ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ. ​അ​ർ​ഷ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​ള​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലും നാ​ട്ടി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ നി​സ്തു​ല സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, വി.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ, കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, വി​മ​ൻ ഇ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​സീ​മ ടീ​ച്ച​ർ, എം. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, റ​ഫീ​ഖ് ത​ങ്ങ​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലീം, ജ​ലീ​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി, അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് കൂ​ളി​മു​ട്ടം, നാ​ദി​ർ ഉ​മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmemorialQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - A. Muhammadali Memorial
    Similar News
    Next Story
    X