Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right'എ. മുഹമ്മദലി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:39 AM IST

    'എ. മുഹമ്മദലി ആദര്‍ശവും മൂല്യങ്ങളും അനശ്വരമാക്കിയ അതുല്യ പ്രതിഭ'

    text_fields
    bookmark_border
    എ. മുഹമ്മദലി ആദര്‍ശവും മൂല്യങ്ങളും അനശ്വരമാക്കിയ അതുല്യ പ്രതിഭ
    cancel
    camera_alt

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ

    എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ജീ​വി​ത വി​ശു​ദ്ധി കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഇ​ട​പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ആ​ദ​ര്‍ശ​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ​യി​ടെ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ സ്ഥാ​പ​കാം​ഗ​വും മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ​ന്ന് ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍, സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ലും നാ​ട്ടി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക ജ​ന​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്‍കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ചാ വി​കാ​സ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ക്കും നേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കും മാ​തൃ​ക​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത പൈ​തൃ​കം പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്കു​ള്ള പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​മാ​ണെ​ന്നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മു​ന്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും നി​ല​വി​ല്‍ ശാ​ന്തി നി​കേ​ത​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ കെ.​സി. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, സി.​ഐ.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ. ​അ​ര്‍ഷ​ദ്, കേ​ര​ള ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ ഖാ​സി​മി, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫ്ര​ന്റ്‌​സ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഷ​മീ​ര്‍, ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മു​ന്‍ അ​റ​ബി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, അ​ഡ്വ. ഷാ​ജു​ദ്ദീ​ന്‍, ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മു​ന്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ (മെ​സ്ജ്), കെ. ​മു​സ്ത​ഫ, ശൈ​ഖ് ഉ​സ്മാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ള്‍ മു​ന്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം യാ​സി​ര്‍ എം. ​അ​ബ്ദു​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഐ​ഡി​യ​ല്‍ സ്കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ സ​ക്കീ​ര്‍ ഹു​സൈ​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - A. Muhammad Ali is a unique genius who immortalized ideals and values'
    Similar News
    Next Story
    X