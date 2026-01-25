Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Jan 2026 12:51 PM IST
    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റെം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ന് തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റെം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ പ​ർ​വേ​സ് റ​സൂ​ൽ, അ​യ്മ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഈ​ദാ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റെം ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യം.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ൽ, ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ ക​ണ്ണി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഡി​സ്റ്റ​ൻ​സ് സെ​ൻ​സി​ങ് ടെ​ലി​വി​ഷ​ൻ സ്‌​ക്രീ​ൻ ഡി​റ്റ​ക്റ്റ​ർ എ​ന്നീ വ​ർ​ക്കി​ങ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ പ​ർ​വേ​സ് റ​സൂ​ൽ ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. ടി.​വി കാ​ണു​ന്ന​യാ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ക​ല​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം സ്ക്രീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ് ഇ​തി​നെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ്ണി​ലെ ഈ​ർ​പ്പ​വും പ്ര​കാ​ശ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന 'സ്മാ​ർ​ട്ട് പ്ലാ​ന്റ് കെ​യ​ർ റോ​ബോ​ട്ട്', കാ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​നി വി​ൻ​ഡ് മി​ൽ എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​യ്മ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

