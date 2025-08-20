Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatarchevron_rightശഹാനിയയില്‍ ഹരിയാന...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 3:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 3:31 PM IST

    ശഹാനിയയില്‍ ഹരിയാന സ്വദേശിനി വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു

    kanji mathur
    കാഞ്ചി മാത്തൂർ 

    ദോഹ: ലണ്ടനില്‍ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ എത്തിയ ഹരിയാന സ്വദേശിനി വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ് സ്വദേശിനി കാഞ്ചി മാത്തൂർ ആണ് ശഹാനിയയില്‍ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പരിക്കേറ്റ് മരിച്ചത്. 29 വയസ്സായിരുന്നു.

    അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഭര്‍ത്താവ് ചേതൻ ഹരിദാസിനെ അടിയന്തര സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കി. മാതാപിതാക്കൾ ദോഹയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവ്: നിതിന്‍ മാത്തൂർ. മാതാവ്: ശിൽപി മാതൂർ. സഹോദരി: നമാമ മാത്തൂർ. പ്രവാസി വെല്‍ഫെയര്‍ റിപാട്രിയേഷന്‍ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തികാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു.

