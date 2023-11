cancel camera_alt അ​സ്​​മാ​റ ​ക്രൂ​സ്​ ക​പ്പ​ൽ ദോ​ഹ ക്രൂ​സ്​ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ദോ​ഹ: ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ര​വേ​റ്റു​കൊ​ണ്ട്​ ക്രൂ​സ്​ സീ​സ​ണി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ആ​ദ്യ മാ​സ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കും തു​ട​ങ്ങി.

ക്രൂ​സ്​ സീ​സ​ണി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​യി 4000പേ​ർ ദോ​ഹ തീ​ര​ത്ത്​ എ​ത്തി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​​ട്ര യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന്​ ക്യൂ.​ടി ‘എ​ക്​​സ്​’ ഹാ​ൻ​ഡി​ലി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 28നാ​യി​രു​ന്നു പു​തു സീ​സ​ണി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ ക്രൂ​സ്​ ക​പ്പ​ലാ​യ ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ സിം​ഫ​ണി ദോ​ഹ തീ​ര​ത്ത്​ ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട​ത്. പി​ന്നാ​ലെ, ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 30ന്​ ​മെ​യി​ൻ ഷി​ഫ്​ 2 ക​പ്പ​ലും എ​ത്തി. സീ​സ​ണി​ലെ മൂ​ന്നാം ക​പ്പ​ലാ​യ അ​സ്​​മാ​റ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ് 608 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും 389 ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി​ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ക്രൂ​സ്​ ക​പ്പ​ൽ വ​ര​വാ​ണി​ത്. ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ലാ​യ ​ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ സിം​ഫ​ണി​യി​ൽ 214 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും 475 ക്രൂ ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. മെ​യ്​​ൻ​ഷി​ഫി​ൽ 2800 യാ​ത്ര​ക്കാ​രും 1028 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​റി​ൽ നാ​ലി​ലേ​റെ ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യെ​ന്നാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 2024 ഏ​പ്രി​ൽ 25 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​സ്​ സീ​സ​ണി​ൽ 81 ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. Show Full Article

A good start to the cruise season; 4000 passengers in the first month