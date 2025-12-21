Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 2:47 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ​റി​ഞ്ഞ ന​ട​ൻ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ​റി​ഞ്ഞ ന​ട​ൻ
    എ​ഫ്.​സി.​സി പ​ത്താം​വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ളി​യം 2015 ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ

    ദോ​ഹ: സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ്‌​വാ​ര​മാ​യ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (എ​ഫ്.​സി.​സി) പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ളീ​യം 2015ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ക​നാ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നു​മാ​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ര​ജ​നി​കാ​ന്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തും ന​ട​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ആ​ദം അ​യ്യൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​രും നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ അ​ൽ​റാ​ഫി, അ​ലി​ഗ​രി​ബി എ​ന്നി​വ​രും ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വ​രു​ന്ന ജ​നാ​വ​ലി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ്നേ​ഹ​വും അ​ന്യം​നി​ൽ​കു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് മ​ണ്ണി​നോ​ടും വി​ണ്ണി​നോ​ടും മ​നു​ഷ്യ​നോ​ടും പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ വാ​ചാ​ല​നാ​യി. ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ഷം ചേ​ർ​ത്ത് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ൻ​സ​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മാ​റാ​വ്യാ​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ സ​ങ്ക​ട​വും രോ​ഷ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ​ണ​വും അ​ധി​കാ​ര​വും നേ​ടാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മ​കാ​ല​സ​മൂ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ർ​മ​രൂ​പ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    2004ലാ​ണ് എ​ഫ്.​സി.​സി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഭാ​വ​നാ​ത്മ​ക​ത​യും കാ​രു​ണ്യ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മീ​യ​ഭാ​വ​വും അ​തി​നേ​ക്കാ​ളു​പ​രി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ​ക​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്.​സി.​സി എ​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്റെ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ച്ചോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ക​ട​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. 2004 മു​ത​ൽ വ​ർ​ഷം​തോ​റും ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള സാം​സ്കാ​രി​കോ​ത്സ​വ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ളീ​യം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ സി​നി​മാ​ഭി​ന​യം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് പി.​എ. ബ​ക്ക​റി​ന്റെ സം​ഘ​ഗാ​നം എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ നാ​യ​ക​നാ​യി വി​ളി​ച്ച സം​ഭ​വം അ​ദ്ദേ​ഹം സ്മ​രി​ച്ചു. സു​ന്ദ​ര​നാ​യ മ​റ്റൊ​രാ​ളെ എ​ന്താ​ണ് നാ​യ​ക​നാ​യി വി​ളി​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ദ​രി​ദ്ര ലു​ക്ക് ഇ​ല്ല, അ​ത് ശ്രീ​നി​ക്കാ​ണു​ള്ള​ത് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്രെ. ഇ​പ്പോ​ഴും അ​തേ ദ​രി​ദ്ര ലു​ക്ക് മെ​യി​ന്റെ​യി​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​തഃ​സി​ദ്ധ​മാ​യി ചി​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​ത്ത് സ​ർ​ഗ​സം​വാ​ദം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ൽ​പ​നേ​രം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കു​റ​ച്ച് അ​രി​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ങ്കി​ലും, എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും പാ​ഠ്യ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും വാ​യ​ന​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യാ​ത​ന​ക​ളു​ടെ​യും വേ​ദ​ന​ക​ളു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം ര​സ​ക​ര​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് ധാ​രാ​ളം സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ട്ടു. എ​ത്ര​പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​ത്. ഓ​രോ സം​സാ​ര​പോ​യ​ന്റി​ലും ഒ​രു ന​ർ​മം, ഒ​രു ചി​രി. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ​നേ​രം ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​ൻ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു. നാ​ട​ക മ​ത്സ​രം, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ തീം​ഷോ, ഫു​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ളീ​യം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യാ​ണ്. പി​ന്നെ എ​ഫ്.​സി.​സി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ വാ​ള​ന്റി​യ​ർ സേ​വ​ന​മാ​ണ് എ​ല്ലാം. ആ​രും ഇ​വി​ടെ കാ​ശി​ന് ഒ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ ന​ല്ല​വ​രാ​യ മ​ല​യാ​ളി സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം​കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ ശ്രീ​നി​യേ​ട്ട​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു, എ​നി​ക്ക് എ​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് കാ​ശ് മാ​ത്രം മ​തി. വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​പ​റ​ച്ചി​ലും ആ​ലിം​ഗ​ന​വും. ന​ന്മ​ക​ളും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സാ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സി​നി​മ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ സ​മ​ർ​ഥ​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ ​അ​തു​ല്യ ക​ലാ​കാ​ര​ന് സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ, ആ​ദ​ര​വോ​ടെ വി​ട.

    ഒ​രു സി​നി​മ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഓ​ർ​മ പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ ബാ​വ അ​മീ​ൻ

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഖ​ത്ത​ർ-​കേ​ര​ളീ​യം’ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ന​യ പ്ര​തി​ഭ ശ്രീ​നി​വാ​സ​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കെ.​ഇ.​എ​ന്നും ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണാ​നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​യാ​ണ് ഞാ​നും സു​ഹൃ​ത്ത് റ​ഫീ​ഖ് മേ​ച്ചേ​രി​യും അ​ദ്ദേ​ഹം താ​മ​സി​ച്ച മു​ഗ​ളി​ന​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പോ​യ​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ വ​രു​മെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബെ​ല്ല​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ക​ത​ക് തു​റ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ത്തി. സി​നി​മ​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ എ​ഴു​തു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ട്ട ജോ​ലി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​കൂ​ടി സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ത​ന്ന​ത് എ​ന്നെ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​നി​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള സം​സാ​രം ഏ​റെ​നേ​രം നീ​ണ്ടു. മു​റി​യി​ലെ സി​ഗ​ര​റ്റി​ന്റെ ഗ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​തും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രു വ​ലി​യ ചി​രി​ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഞാ​നെ​ഴു​തി​വെ​ച്ച ക​ഥ സി​നി​മ​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​യി സം​സാ​രം. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ വി​ങ്ങ​ലു​ക​ളും ഹൃ​ദ്യ​ത​യു​മാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ന​മു​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ ത​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും സി​നി​മ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​ത് സ​ങ്ക​ട​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ട്. അ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഒ​രു മ​ഹാ പ്ര​തി​ഭ എ​ന്നെ കേ​ട്ടു എ​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ വി​ശാ​ല​ത​യും ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത്ഭു​തം തോ​ന്നു​ക​യാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ആ ​ബ​ന്ധം ഞാ​ൻ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - A dance that touches the hearts of immigrants
