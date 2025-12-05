Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 7:12 AM IST

    സ്വപ്നങ്ങളെ പങ്കുവെച്ച് കുഞ്ഞെഴുത്തുകാരൻ

    കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ർ​സ്: റി​ട്ടേ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​കി​ങ് എ​ന്ന ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് നോ​വ​ൽ എ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഷ​ഹാ​ൻ
    സ്വപ്നങ്ങളെ പങ്കുവെച്ച് കുഞ്ഞെഴുത്തുകാരൻ
    കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ർ​സ്: റി​ട്ടേ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​കി​ങ് ക​വ​ർ പേ​ജ്, ഷ​ഹാ​ൻ

    അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ർ​ഗ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളെ​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പ​ല​തും കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​ഞ്ഞ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഷ​ഹാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ ഒ​രു നോ​വ​ലെ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മൊ​ബൈ​ൽ ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​മ​യം ക​ള​യു​മ്പോ​ൾ ഷ​ഹാ​ൻ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​മാ​ണ് കൂ​ട്ടു​കൂ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ല​തും നോ​ട്ട് പാ​ഡി​ൽ കു​ത്തി​ക്കു​റി​ച്ചി​രു​ന്ന ഷ​ഹാ​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫി​ക്ഷ​ന​ൽ സ്റ്റോ​റി എ​ഴു​തി​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തീ​വ്ര​മാ​യ സ്വ​പ്ന​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും, സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ക​ഥ​യാ​ണ് ഷ​ഹാ​ൻ എ​ഴു​തി​യ 'കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ർ​സ്: റി​ട്ടേ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​കി​ങ്'. ടോ​ക്യോ​യി​ലെ ഒ​രു സ്കൂ​ൾ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ഈ ​ക​ഥ, ഗാ​ല​ക്സി​യ ക​സു​മി എ​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി സ്കൂ​ൾ ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ടീ​മി​നെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വു​മാ​യ ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​തി​നി​ട​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​മാ​ണ് ക​ഥ​യി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ഹാ​സ​മാ​യ റ​യോ​ട്ടോ മൂ​ൺ എ​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഒ​ടു​വി​ൽ അ​വ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​വ​രു​ടെ സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ക​ഥ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​കം നി​ങ്ങ​ളെ സം​ശ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​വും ഊ​ർ​ജ​വും ക​രു​ത്താ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡ്രാ​മ​ക​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി, കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ർ​സ്: റി​ട്ടേ​ൺ ഓ​ഫ് ദി ​കി​ങ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കാം. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഉ​രീ​ദു​വി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പു​ളി​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ​ഫ് വാ​ൻ പേ​രൂ​രാ​ൻ -മു​ഹ്സി​ന വ​ള​പ്പാ​ൻ എ​ട​ക്കാ​ട്ട് ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​നാ​യ ഷ​ഹാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഡി.​എം.​ഐ.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    സ്പോ​ർ​ട്സി​ലും മി​ക​വു തെ​ളി​യി​ച്ച ഷ​ഹാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ലെ അം​ഗ​വും അ​ണ്ട​ർ -13 ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​അം​ഗ​വു​മാ​ണ്. ആ​മ​സോ​ണി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പേ​പ്പ​ർ ബാ​ക്ക് എ​ഡി​ഷ​നും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

