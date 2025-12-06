Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:49 AM IST

    പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തുന്ന ആ​ഘോ​ഷം

    പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തുന്ന ആ​ഘോ​ഷം
    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​ൽ മു​ക്തി​ർ, അ​ൽ ഇ​സ്‌​ബ എ​ന്നീ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ. ഈ ​പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​രി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​വ​ത​ര​ണം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗോ​ത്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ വ​ഴി​ക​ൾ, സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക​വി​ത, ക​ട​ങ്ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ട്ട​ക സ​വാ​രി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ അ​തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഇ​സ്‌​ബ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക്യാ​മ്പ് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    പൂ​ർ​വി​ക​രു​ടെ നാ​ടോ​ടി ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങും. ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹ​ണ്ടി​ങ് ഹൗ​സ്, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നെ​യ്ത്തു​ശാ​ല, ​െഡ​യ​റി പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ഹൗ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പൈ​തൃ​ക ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ അ​ൽ ബി​ദ്ദ പ​രി​പാ​ടി. മ​ജ്‌​ലി​സ് അ​ൽ ബി​ദ്ദ, അ​ൽ മു​ത​വ്വ ഹൗ​സ്, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ഫേ, മ​ജ്‌​ലി​സ് അ​ൽ നു​ഖ​ദ, അ​ൽ ന​ഹം, അ​ക്കാ​സ് അ​ൽ ഫ്രീ​ജ് എ​ന്നി​വ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നാ​വി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ൽ ബി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പൈ​തൃ​ക ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ച​രി​ത്രം എ​ന്നി​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മു​ദ്ര മ്യൂ​സി​യ​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ടം ത​ന്നെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​റ​ന്ന വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സി​മ്പോ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​താ​സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ ഒ​രു​ക്കും. ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​ണ് ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ. ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

