    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:59 AM IST

    ത​ജി​കി​സ്ഥാ​നു​മേ​ൽ കി​ടി​ല​ൻ ചെ​ക്ക്

    ത​ജി​കി​സ്ഥാ​നു​മേ​ൽ കി​ടി​ല​ൻ ചെ​ക്ക്
    ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വി​റ്റ് സ്ക​ർ​കോ​ണി​ന്റെ ഹാ​ട്രി​ക് ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ ത​ജി​കി​സ്ഥാ​നു​മേ​ൽ ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ജ​യം. 6-1 ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ലാ​ണ് ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ല​ക് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സ്ക​ർ​കോ​ൺ (12, 16, 19) ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ചെ​ക് റി​പ്പ​ബ്ല​ക്കി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. പോ​ട്ട്മെ​സി​ൽ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ളും (45+1, 90+6) സാ​ജാ​ക് (90) ഒ​രു ഗോ​ളി​ന്റെ​യും ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ത​ജി​കി​സ്ഥാ​നു​വേ​ണ്ടി ന​സ്രീ​വ് (65) ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി.

    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ പാ​ന​മ​ക്കെ​തി​രെ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി. 4 -1 നാ​ണ് അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഉ​മെ​ഹ് (17), മ​ക്മ​ഹോ​ൺ ബ്രൗ​ൺ (35), നൂ​ന​ൻ (58), കോ​വ​ലെ​വ്സ്കി​സ് (61) എ​ന്നി​വ​ർ അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നാ​യി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന്റെ ആ​ശ്വാ​സ ജ​യം നേ​ടി. ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ താ​രം മോ​സ​ർ പെ​ൻ (55) ആ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യും തു​ട​ങ്ങി ഒ​ടു​ക്കം വ​രെ നാ​ട​കീ​യ​ത നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ-​ഓ​സ്ട്രി​യ പോ​രാ​ട്ടം. മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ, പ​രാ​ഗ്വേ​യെ 1-2ന് ​ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൈകീട്ടുനടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ചിലിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് ഫ്രാൻസും ഉഗാണ്ടെക്കെതിരെ 2-1 ന് കാനഡയും വിജയം നേടി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    3:30 pm ബൊ​ളി​വി​യ -ഇ​റ്റ​ലി (ഗ്രൂ​പ്പ് എ)

    3:30 pm ​പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ- മൊ​റോ​ക്കോ (ഗ്രൂ​പ്പ് ബി)

    4:00 pm ​ജ​പ്പാ​ൻ -ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ (ഗ്രൂ​പ്പ് ബി)

    4:30 pm ​അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന -തു​ണീ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ്പ് ഡി)

    5:45 pm ​ഫി​ജി -ബെ​ൽ​ജി​യം (ഗ്രൂ​പ്പ് ഡി)

    6:15 pm ​യു.​എ.​ഇ -ക്രൊ​യേ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ്പ് സി)

    6:45 pm ​ഖ​ത്ത​ർ -സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക (ഗ്രൂ​പ്പ് എ)

    6:45 pm ​സെ​ന​ഗ​ൽ -കോ​സ്റ്റ്റി​ക്ക (ഗ്രൂ​പ്പ് സി)

