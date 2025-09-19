Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 6:49 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 6:49 PM IST

    ഖത്തറിൽ ഒരു മാസം പേയ്​മെന്‍റ്​ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി 5.25കോടി ഇടപാടുകൾ

    ആഗസ്റ്റിലെ ആകെ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 16 ശതകോടി റിയാൽ
    ദോഹ: വിവിധ പേയ്​മെന്‍റ്​ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിൽ 5.25കോടി ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി ഖത്തർ സെ​ൻട്രൽ ബാങ്ക്​. ആകെ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 16.137ശതകോടി റിയാലാണെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്​തമാക്കി. ഓരോ പേയ്​മെന്‍റ്​ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഇടപാടുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായും വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. നേരിട്ടുള്ള വിൽപന ഇടപാടുകളിലാണ്​ പേയ്​മെന്‍റുകളുടെ 51ശതമാനവും ഉൾപ്പെടുന്നത്​. അതേസമയം ഇ-കൊമേഴ്​സ്​ 26ശതമാനവും മൊബൈൽ പേയ്​മെന്‍റകേൾ 2ശതമാനവുമാണുള്ളത്​. അതേസമയം ഓൺലൈൻ പണമിടപാടിനായി ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കിയ ‘ഫവ്‌റാൻ’ സേവനം വഴി ഇൻസ്റ്റന്‍റ്​ പേയ്​മെന്‍റ്​ സോവനം ഉപയോഗിച്ചവർ 21ശതമാനവുമാണ്​.

    മൂന്നാം ധനകാര്യ മേഖലാ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിന്​ അനുസരിച്ച്​ രൂപപ്പെടുത്തിയ നൂതന സേവനമാണ് ഫവ്‌റാൻ. പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പണ ഇടപാടുകളുടെയും മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്‍റെയും ഭാഗമായി സെൻട്രൽ ബങ്ക്​ വികസിപ്പിച്ചതാണ്​ ഈ സേവനം. നൂതന ഇൻസ്റ്റന്റ് പേയ്‌മെന്റ് സേവനമായ ഫവ്‌റാൻ രാജ്യത്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സംവധാനം വികസിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഖത്തറിലെ വ്യക്തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും ഇടയിൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയം കുറക്കുന്ന സംവിധാനം, പേയ്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്​.

    ഖത്തറിലെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ, ഇ കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ ആഗസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ചയാണ്​ കൈവരിച്ചത്​. ഏറ്റവും പുതിയ കാർഡ് പേയ്‌മെന്റ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ(പി.ഒ.എസ്) ടെർമിനലുകളിലൂടെയും ഇ കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇടപാടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം 12.477ശതകോടി റിയാലാണ്​. ഇ കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 4.243ശതകോടി റിയാലാണെന്നും ആകെ 94.25ലക്ഷം ഇടപാടുകൾ നടന്നതായും ഖത്തർ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ മാസം പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഇടപാടുകളുടെ മൂല്യം 8.234ശതകോടി റിയാലാണ്​. 40.792 ദശലക്ഷം ഇടപാടുകളാണ്​ ഈ മേഖലയിൽ ആകെ നടന്നത്​. ആഗസ്റ്റിലെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം, ഇൻസ്റ്റന്റ് പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റമായ ഫവ്​റാൻ സർവീസിൽ 12.33ലക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട്​. ഇതിൽ ഇടപാടുകളുടെ മൊത്തം മൂല്യം 27.8കോടി റിയാലും മൊത്തം ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 3.33ലക്ഷവുമാണ്.


