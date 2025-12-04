Begin typing your search above and press return to search.
    ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ

    ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ
    ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 

    ദോ​ഹ: പ്ര​തി​രോ​ധം, സു​ര​ക്ഷ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 46ാമ​ത് സെ​ഷ​ൻ ചേ​ർ​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ​യി​ൽ ജി.​സി.​സി സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​തി​രോ​ധം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം, സു​പ്ര​ധാ​ന സ​മു​ദ്ര​പാ​ത​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​വും വ്യാ​പാ​ര ലൈ​നു​ക​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക -സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ സം​യു​ക്ത പ്ര​തി​രോ​ധ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലു​ണ്ട്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഏ​കീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, നി​ക്ഷേ​പ​വും വ്യാ​പാ​ര​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു.

