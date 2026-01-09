Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:35 AM IST

    360 ബീറ്റ്സ് താളം സംഗീതരാവ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

    360 ബീറ്റ്സ് താളം സംഗീതരാവ് പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം
    'താ​ളം സം​ഗീ​ത​രാ​വ് ' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ്‌, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: 360 ബീ​റ്റ്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘താ​ളം സം​ഗീ​ത​രാ​വ്’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ലോ​ഗോ​യും ടൈ​റ്റി​ലും പോ​സ്റ്റ​റും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ്‌, ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റും പ​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    360 ബീ​റ്റ്സി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ, ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് പ​ട്ട​ത്ത്, ഈ​ണം ദോ​ഹ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ​ണം മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി ഹെ​ഡ് റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഫോ​ക് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്, സ്നേ​ഹ​തീ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​മീം പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, ലാ​സ ഇ​വ​ന്റ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഗ​ഫൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ടൈ​റ്റി​ൽ പോ​സ്റ്റ​റും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഐ.​സി.​സി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, സ​റീ​ന അ​ഹ​ദ്, അ​ഹ​ദ് മാ​ഹി, ന്യൂ ​വോ​യ്സ് ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മു സി.​ടി.​കെ, ഒ​രു​മ എ​ട​ക്കു​ളം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് ബ​ക്ക​ർ, ഫൈ​സ​ൽ അ​രീ​കാ​ട്ടി​യി​ൽ, കെ.​ടി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ലി ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഹാ​റൂ​ൺ പാ​ല​ങ്ങാ​ട്, 121 മീ​ഡി​യ മാ​നേ​ജ​ർ ശ​ര​ത്, ഗു​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി റ​ഷാ​ദ് ഖു​റൈ​ഷി, വാ​സു വാ​ണി​മേ​ൽ, റ​ഹീ​സ്, റി​യാ​സ് കു​റു​മ്പ​യി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കെ.​സി, ഹാ​ഷിം, ഷ​മീ​ൽ അ​ജി, ഷ​ഫീ​ക്ക് അ​ബാ​ൻ, റി​യാ​സ് ബാ​ബു, ന​സീ​ഹ മ​ജീ​ദ്, സ്മീ​ര, റം​ല ബ​ഷീ​ർ, ദീ​പ്തി, ഷി​ൽ​ജി, സു​ഭാ​ഷ്, അ​ഷ്‌​ക​ർ, രൂ​പേ​ഷ്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ​ർ​ഹാ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് മ​ത​യോ​ത്ത്, ഷി​യാ​സ് അ​ൻ​വ​ർ, ആ​രി​ഫ് വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ര​ശ്മി ശ​ര​ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​ജി. റ​ഷീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

