Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 2:52 PM IST

    എ​ട്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 32.7 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 36.8 ശ​ത​മാ​നം ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്
    qatar
    ദോ​ഹ: ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് മു​പ്പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ. ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. യൂ​റോ​പ്പ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​റ​ബ് മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ അ​ൽ വ​ത്വ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ എ​ട്ടു മാ​സം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 32.7 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 19.2 ല​ക്ഷം പേ​ർ എ​ത്തി​യ​ത് വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. 11 ല​ക്ഷം പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും 2.4 ല​ക്ഷം പേ​ർ ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ 36.8 ശ​ത​മാ​നം ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ്. അ​ഥ​വാ, 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ട്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പേ​രെ​ത്തി. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ 24.6 ശ​ത​മാ​നം. ഏ​ഷ്യാ-​ഓ​ഷ്യാ​നി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 7.1 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ത്തി​യ​ത്. 6,37,000 പേ​ർ. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 5,29,000 പേ​രും മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 3,52,000 പേ​രു​മെ​ത്തി. വേ​ന​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ചൂ​ട് ക​ന​ത്തു​നി​ന്ന ജൂ​ൺ, ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ്, 3,18,000 പേ​ർ.ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​തി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഡേ​റ്റ പ്ര​കാ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    Girl in a jacket

