Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 1:00 PM IST

    ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 3 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 3 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന്

    ദോ​​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ വേ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ഖ​ത്ത‌​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി 11 ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഉ​മ്മു സ​ലാ​ലി​ലെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ വേ​​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ 18ഉം ​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഡി​സം​ബ​ർ 20നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്കാ​ര​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. 11 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും താ​മ​സ​ക്കാ​രും അ​ട​ക്കം മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക, ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശ്രേ​ണി​ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു 150,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ.

    gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
