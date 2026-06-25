ദോഹയിൽ റെസ്റ്റാറന്റിലുണ്ടായ സംഘർഷം; 25 പേർ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 25 Jun 2026 11:54 AM IST
Updated Ondate_range 25 Jun 2026 11:54 AM IST
ദോഹയിൽ റെസ്റ്റാറന്റിലുണ്ടായ സംഘർഷം; 25 പേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - 25 arrested in Doha restaurant clash
ദോഹ: ഖത്തറിൽ റെസ്റ്റാറന്റിലുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 25 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാളിൽ അർജീരിയയും ജോർഡനും തമ്മലുള്ള മത്സരം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് ഖത്തറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യക്കാർ തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയിലെത്തിയത്. ദഫ്ന ഭാഗത്തെ റെസ്റ്റാറന്റിലാണ് സംഭവം.
റെസ്റ്റാറന്റിലെ കസേരയും മറ്റും എടുത്ത് അടിക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story