    Qatar
    Posted On
    13 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:42 PM IST

    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി ‘241 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ‘241 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’ മു​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ​ടൗ​ണി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി ‘241 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’
    ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി, മു​ശൈ​രി​ബ് മ്യൂ​സി​യം​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​രം​ഭി​ച്ച 241 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ദോ​ഹ: ജീ​വ​നും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചും, പ​റ​യാ​തെ​പോ​യ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ടെ ഒ​ര​ധ്യാ​യം തു​റ​ന്നി​ട്ടും ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി ‘241 പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ ‘റു​ഫാ​ഖ’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും, ഗ​സ്സ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യ 241 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി, മു​ശൈ​രി​ബ് മ്യൂ​സി​യം​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന 241 ലൈ​റ്റ് ബോ​ക്സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ദോ​ഹ​യി​ലെ മു​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ​ടൗ​ണി​ലെ ക​മ്പ​നി ഹൗ​സി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്ത് ഔ​ട്ട് ഡോ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ആ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഓ​രോ ലൈ​റ്റ് ബോ​ക്സി​ലും ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ ചി​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ കു​ട്ടി​യും വ​ലു​താ​കു​മ്പോ​ൾ എ​ന്താ​വാ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ, വി​ഡി​യോ​ക​ൾ, ക്യൂ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ലൈ​റ്റ് ബോ​ക്സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ബ​ഹു​മു​ഖ സം​വേ​ദ​ന രീ​തി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വൈ​കാ​രി​ക​വും ചി​ന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    241 കു​രു​ന്നു ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത, ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വും ഹൃ​ദ​യ​ഭേ​ദ​ക​വു​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. ‘‘ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം മാ​നു​ഷി​ക ന​ഷ്ട​ത്തെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ’’​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇം​പാ​ക്ട് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ഫ​ക്റൂ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​വ​രു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്നു. ‘റു​ഫാ​ഖ‘ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ, ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റ്റു സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി​യു​ടെ ‘റു​ഫാ​ഖ‘ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ല​വി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ 19,816 പേ​ർ​ക്ക് സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​നാ​ഥ​ർ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ മൊ​ത്തം സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 25,164 ആ​ണ്. “പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മു​ശൈ​രി​ബ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​ശൈ​രി​ബ് മ്യൂ​സി​യം​സ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ നാ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​ത​കാ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​വു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും അ​തി​ലെ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​യെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​രോ കു​ട്ടി​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​പോ​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. 241 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നൊ​ന്നാ​യി വാ​യി​ച്ചു. ഓ​രോ പേ​ര് ഉ​ച്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ലൈ​റ്റ് ബോ​ക്സി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന സ്ക്രീ​നി​ലെ​യും കു​ട്ടി​യു​ടെ ചി​ത്രം പൂ​ർ​ണ വ​ർ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മി​ക്കേ​ണ്ട ക​ഥ​യു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ കു​ട്ടി​യും എ​ന്ന അ​വ​ബോ​ധം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മു​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ​യി​ലെ ക​മ്പ​നി ഹൗ​സി​ന്റെ കോ​ർ​ട്ട്‌​യാ​ർ​ഡി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 18 വ​രെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​രും. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ടു നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം.

