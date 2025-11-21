Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Nov 2025 7:46 AM IST
    date_range 21 Nov 2025 8:57 AM IST

    ജോയ് ആലുക്കാസ് ഷോറൂമുകളിൽ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് ബാർ

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗോ​ൾ​ഡു​മാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്
    ജോയ് ആലുക്കാസ് ഷോറൂമുകളിൽ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് ബാർ
    കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ൾ​ഡ് ബാ​ർ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​

    ഗ്രൂ​പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സും എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഗോ​ൾ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദോഹ: പ​രി​ശു​ദ്ധി​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 24 കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ൾ​ഡ് ബാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ന് കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സും യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗോ​ൾ​ഡും.

    ഒ​രു ഗ്രാം ​മു​ത​ൽ 100 ഗ്രാം ​വ​രെ​യു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ബാ​റു​ക​ളാ​ണ് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗോ​ൾ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഒാ​പ​േ​റ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ്, ഇ​രു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗോ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശു​ദ്ധ സ്വ​ർ​ണ​ബാ​റു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് കൈ​വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ദ്ര​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് 24 കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ൾ​ഡ് ബാ​റു​ക​ൾ എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഗോ​ൾ​ഡ് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​പു​റ​മെ യു.​എ.​ഇ, യു.​കെ, യു.​എ​സ്.​എ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ, ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗോ​ൾ​ഡു​ബാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 190 ഷോ​റൂ​മു​ക​ളാ​ണ് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​നു​ള്ള​ത്.

