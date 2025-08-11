Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 11 Aug 2025 10:05 AM IST
    ദോ​ഹ: ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 1836 കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ ബി​ൽ​ഡി​ങ് പെ​ർ​മി​റ്റ് കോം​പ്ല​ക്സും സാ​ങ്കേ​തി​ക​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലു​ക​ൾ, മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, പു​തു​ക്ക​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 1414 എ​ണ്ണം ചെ​റു​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും 59 എ​ണ്ണം വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും 363 എ​ണ്ണം മ​റ്റു പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും പ്ര​ക​ട​ന മി​ക​വി​നെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1872 മ​റ്റു പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ കെ​ട്ടി​ട പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ -919, മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ -340, പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ -189, പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ -424 എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.91,887 എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ്ലാ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ൽ 62,237 എ​ണ്ണം കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും 25,522 എ​ണ്ണം കെ​ട്ടി​ട പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 2513 എ​ണ്ണം മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും, 1310 എ​ണ്ണം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും, 305 എ​ണ്ണം പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ്.

