12 വർഷത്തിനിടെ ഖത്തറിലെ പാർക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 164 ശതമാനം വർധന

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: 12 വർഷത്തിനിടെ ഖത്തറിലെ പൊതു പാർക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച. 2010ൽ 56 പാർക്കുകളുണ്ടായിരുന്നത് 2022ൽ 148 പാർക്കുകളായി വർധിച്ചു. ഇക്കാലയളവിൽ 164 ശതമാനം വർധനയാണ് പാർക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായത്. അതുപോലെ, ഹരിതയിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വൻ വർധനവുണ്ടായി. 2010ൽ പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞ 25 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 4.3 കോടി ചതുരശ്രമീറ്റർ ഹരിതയിടങ്ങളുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ 2010ൽ പ്രതിശീർഷ ഓഹരി ഒരു ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് 16 മടങ്ങ് വർധിച്ച് 16 ചതുരശ്രമീറ്ററിലെത്തി. 2019ൽ മില്യൺ മരങ്ങൾ നടുന്ന പദ്ധതിയിൽ പത്തുലക്ഷം തികക്കുന്ന അവസാനത്തെ മരംനട്ടത് ഈയിടെയാണ്. ഉമ്മു അൽ സനീം, റൗദത്ത് അൽ ഖെയ്ൽ, പാണ്ട ഹൗസ് പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പൊതു പാർക്കുകൾ 2022ൽ തുറന്നതായി പബ്ലിക് പാർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഖൂരി ഈയിടെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ആരാധകരെ സ്വീകരിക്കാനായി നിരവധി പാർക്കുകൾ നവീകരിച്ചു. അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ലെ ഉ​മ്മു അ​ൽ സ​നീം പാ​ർ​ക്ക്

2022 നവംബർ ഒന്നിനാണ് അൽ റയ്യാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉമ്മു അൽ സനീം പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ജോഗിങ് ട്രാക്ക് ഉള്ളത് ഈ പാർക്കിലാണിപ്പോൾ. 1143 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ട്രാക്ക് ‘നീളമേറിയ എയർകണ്ടീഷൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ പാത്ത്’ എന്ന പേരിൽ ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോഡിൽ ഇടംനേടുകയും ചെയ്തു. 1.3 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററിലായാണ് ഉമ്മു അൽ സനീം പാർക്ക് പരന്നുകിടക്കുന്നത്. പബ്ലിക് വർക്സ് അതോറിറ്റിയും മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയവും സഹകരിച്ചാണ് പാർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത്.

ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ല​ക്ഷ്യം ഹ​രി​ത​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​ഴി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സു​ബേ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, ​ജോ​ഗി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും അ​​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2022 ഏ​പ്രി​ൽ 10നാ​ണ് അ​ൽ മു​ൻ​ത​സ​യി​ലെ റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഖെ​യ്ൽ പാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. 1.4 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര​മീ​റ്റ​റി​ലാ​യി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഖെ​യ്ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ലി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. 1183 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത, ​1119 മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ജോ​ഗി​ങ് ട്രാ​ക്ക്, 1118 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള സൈ​ക്കി​ൾ വേ, ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ​​ക​ളി സ്ഥ​ലം, ഫി​റ്റ്ന​സ് ഏ​രി​യ, ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ, 98,000 ച​തു​ര​ശ്ര​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ ഏ​രി​യ, 40 സൈ​ക്കി​ൾ റാ​ക്കു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടി​വി​ടെ. ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 35 കി.​മീ അ​ക​ലെ അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​ക്കി​ന​രി​കെ​യാ​ണ് 120,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ണ്ട ഹൗ​സ് പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

