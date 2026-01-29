Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഅ​ഞ്ചാം ലോ​ക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:47 AM IST

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് 16 പേ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് 16 പേ​ർ
    cancel

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​വാ​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് വ​നി​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജെ.​കെ. മോ​നോ​ൻ, സി.​വി. റ​പ്പാ​യി, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​സ്കൃ​തി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു പി. ​മം​ഗ​ലം, സം​സ്കൃ​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സാ​ബി​ത്ത് സ​ഹീ​ർ, ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം, സം​സ്‌​കൃ​തി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ജ​സി​ത ന​ട​പ്പി​ര​യി​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, യു​വ​ക​ലാ സാ​ഹി​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ ബി​നു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഫി, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​ട്ടാ​സ് പോ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ റ​ഹൂ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഷൈ​നി ക​ബി​ർ, ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ല്യാ​സ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മൈ​നോ​റി​റ്റീ​സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി പി.​പി. സു​ബൈ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഷൈ​നി ക​ബീ​ർ, മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം അ​ന​ലി​സ്റ്റാ​ണ്. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 351 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 169 പേ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി 182 പേ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണി​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക്‌ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ 104 പേ​രും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 36 പേ​രും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​ർ 12 പേ​രും എ​മി​ന​ന്റ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി 30 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു സം​ഘം ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു​പ​മ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ യൂ​സു​ഫ​ലി, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ 10 അം​ഗ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും ഉ​ണ്ട്.

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. 29ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​ശാ​ഗ​ന്ധി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ. കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കേ​ര​ളീ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക​യു​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​ണി​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:peopleattendkerala sabhaqatar​
    News Summary - 16 people from Qatar to attend the 5th World Kerala Sabha
    Similar News
    Next Story
    X