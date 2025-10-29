Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Oct 2025 10:21 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 10:21 AM IST

    ഒ​ന്ന​ര​വ​യ​സ്സി​ൽ ഒ​രു 150 കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ; ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് അ​സി​യാ​ൻ

    അ​ഹ്മ​ദ് അ​സി​യാ​ൻ

    ദോ​ഹ: ഒ​രു ഒ​ന്ന​ര​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും? മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​പോ​ലും പ​ഠി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്രാ​യ​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ അ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​റും ഒ​രു വ​യ​സ്സും 8 മാ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഒ​രു കൊ​ച്ചു​മി​ടു​ക്ക​ൻ ഇ​ങ്ങ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ട് 123 വ​സ്തു​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്‌​സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ -ഫാ​യി​സ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സി​യാ​നാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ അ​ൽ​ഖോ​റി​ൽ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ കൗ​തു​ക​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്താ​ണ് കു​ട്ടി​യെ ഓ​രോ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് കു​ഞ്ഞ് അ​സി​യാ​ൻ​ത​ന്നെ ഓ​രോ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ഴും അ​വ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​വ​യു​ടെ പേ​ര് എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യാ​നും തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    40 വി​ഭി​ന്ന​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, 20 ഓ​ളം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, 16 ശ​രീ​ര​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, 13 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, 10 കൂ​ട്ടം പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, 9 പ​ക്ഷി​ക​ൾ, അ​ങ്ങ​നെ 123 വ​സ്തു​ക്ക​ളെ കു​ഞ്ഞ് അ​സി​യാ​ന് പേ​ര് എ​ടു​ത്ത് പ​റ​യാ​നും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ആ​ഴ്ച​യി​ലെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും അ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​പ്പാ​ഠം അ​റി​യാം ഈ ​വി​രു​ത​ന്. ഫ്ലൈ​യി​ങ് കി​സും കൈ​വീ​ശി കാ​ണി​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി 10 ഓ​ളം ചേ​ഷ്ട​ക​ളും കാ​ണി​ക്കും.

    ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ക​യും പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​സി​യാ​നെ തേ​ടി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലേ അ​ത്ഭ​ത​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ളൂ. കു​ട്ടി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തും റെ​ക്കോ​ഡി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​തു​മൊ​ന്നും ആ​രോ​ടും പ​റ​ഞ്ഞ​തു​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട്ടി​ലെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ന്റെ കൊ​റി​യ​ർ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ടും​ബ​ക്കാ​രും ഞെ​ട്ടി​യ​ത്. മെ​ഡ​ലും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഫോ​ട്ടോ പ​തി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​മെ​ല്ലാം ക​ണ്ട​തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി. ത​നി​ക്ക് കി​ട്ടി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാ​ൻ ന​വം​ബ​റി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു​താ​രം.

