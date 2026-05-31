    പ​രി​ശോ​ധ​ിച്ചത് 14,584 ബ​ലി​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​റ​വു​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​നയാണ് ന​ട​ത്തിയത്
    ദോ​ഹ: ബ​ലി​പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ അ​റ​വു​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്റെ മൂ​ന്നാം ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടു​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 12 അ​റു​വു​ശാ​ല​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 14,584 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​ലി​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാം​സം ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ലോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത് ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ മൂ​ന്ന് അ​റ​വ്ശാ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 8,224 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ൽ ഒ​രു അ​റ​വു​ശാ​ല​യി​ൽ 4,038 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ (1,093), അ​ൽ ഖോ​ർ -അ​ൽ ദ​ഖീ​ര (550), അ​ൽ ശ​ഹാ​നി​യ (523), അ​ൽ ഷ​മാ​ൽ (156) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മ​റ്റു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    TAGS: gulf, tested, qatar, sacrificial animals
    News Summary - 14,584 sacrificial animals were tested
