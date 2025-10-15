Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Oct 2025 8:59 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 8:59 AM IST

    സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    • 100 കോ​ടി റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി
    • അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും
    സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്
     ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ൽ 100 കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​സ്റ്റി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കൂ​ടാ​തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഭാ​വി ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​മാ​യും പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ, മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​ക്കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 36.5 കി.​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം 73 കി.​മീ​റ്റ​ർ കാ​ൽ​ന​ട പാ​ത​ക​ളും, 12 കി.​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ളും, 5,000 പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും. 1,200ൽ ​അ​ധി​കം തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കു​ക​ൾ, റോ​ഡ് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നീ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ന​ട​ത്തും. ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 27 കി.​മീ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ, 83 കി.​മീ മ​ഴ​വെ​ള്ള, ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് ശൃം​ഖ​ല, 38 കി.​മീ​റ്റ​ർ കു​ടി​വെ​ള്ള ലൈ​നു​ക​ൾ, 24 കി.​മീ​റ്റ​ർ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ലി​ന​ജ​ല ശൃം​ഖ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​സ്റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 3,180,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് വി​ക​സ​ന​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ക്കും.

    News Summary - 100 crore riyal development project, Ummusalal Muhammad in line with development
