Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightമാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 1:27 PM IST

    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡ് ശാ​ഖ​യി​ൽ 10-20-30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്
    മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡ് ശാ​ഖ​യി​ൽ 10-20-30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് ഹൈ​പ്പ​ർ​സ്റ്റോ​ർ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ൽ 10-20-30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​മോ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഷോ​പ്പി​ങ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന 10, 20, 30 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ ഡീ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ വ​ര​ദാ​ന​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ദി​നം​പ്ര​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഗ്രോ​സ​റി, നോ​ൺ​ഫു​ഡ്, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, കി​ച്ച​ൻ ഐ​റ്റം​സ്, ബ്യൂ​ട്ടി ാൻ​ഡ് പേ​ഴ്സ​ൻ​ൽ കെ​യ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​തു​ല്യ​മാ​യ വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ച്, ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​ല​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​ർ​ക് ആ​ൻ​ഡ് സേ​വ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​നി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി കൂ​ടു​ത​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും സ​ർ​പ്രൈ​സ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatargulfnewsmalayalam
    News Summary - 10-20-30 promotion starts at Mark & ​​Save D Ring Road branch
    Similar News
    Next Story
    X